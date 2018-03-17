В США Генеральный прокурор Джефф Сешнс уволил с должности заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который в последнее время был регулярной мишенью гнева и критики президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина .

В свою очередь Маккейб сказал, что это решение было сделано в ходе "войны против ФБР" администрацией Дональда Трампа.

Кроме этого, что увольнение мотивировано рекомендацией дисциплинарных слуб ФБР.

"ФБР ожидает, что каждый сотрудник будет придерживаться самых высоких стандартов честности, чести и подотчетности", - заявил в свою очередь Джефф Сешнс.

По данным источника, президент Трамп опубликовал твит, где назвал увольнение Маккейба "великим днем для демократии", а самого чиновника - связанным с ложью и коррупцией на высших ступенях в ФБР. Маккейб занимал должность заместителя директора ФБР до 29 января 2018 года. С тех пор он был в отпуске вплоть до запланированного на 18 марта выхода на пенсию.

Как сообщал svodka.net, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки РексТиллерсон уходит с занимаемой должности . Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео.

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