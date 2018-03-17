СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета", гражданина Молдовы

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Государственной миграционной службой выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком.

"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

В результате проведенных по инициативе спецслужбы Украины мероприятий принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.