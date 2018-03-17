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В Киеве полицейский сбывал амфетамин наркозависимым – СБУ
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17.03.2018 12:51
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Полицейский в Киеве продавал амфетамин по 400 грн за грамм,
сообщили в Службе безопасности Украины. Во время обысков по месту
жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин,
сообщили в СБУ Фото: Gordonua.com "Правоохранители установили, что
капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них
предоплату в размере 400 грн за один грамм. Оперативники спецслужбы
задокументировали, что после смены преступник встречался с
"клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов",
– сказано в сообщении.Сотрудники СБУ задержали полицейского
на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии
наркотиков."Также задержали сообщника, который поставлял
злоумышленнику психотропы. Во время обысков по месту жительства
фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для
взвешивания наркотического порошка", – добавили в
СБУ.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное
производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка с целью сбыта, а также преступный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса
Украины.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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