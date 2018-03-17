Полицейский в Киеве продавал амфетамин по 400 грн за грамм, сообщили в Службе безопасности Украины. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин, сообщили в СБУ Фото: Gordonua.com "Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату в размере 400 грн за один грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали, что после смены преступник встречался с "клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов", – сказано в сообщении.Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков."Также задержали сообщника, который поставлял злоумышленнику психотропы. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка", – добавили в СБУ.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также преступный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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