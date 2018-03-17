|Зірка "Євробачення-2017" переспівав "Вовчицю" Олега Винника (ВІДЕО)
|17.03.2018 12:52
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Поки країна шаленіє від поп-співака Олега Винника, всерйоз вивчаючи його "феномен", відомий співак, лідер українського рок-гурту "O.Torvald", який представляв Україну на "Євробаченні-2017" у Києві минулого року, спробував переспівати один з хітів Винника.
Так, Женя Галич з'явився в ефірі української радіостанції та заспівав пісню під назвою "Вовчиця".
"Соліст гурту O.Torvald Женя Галич співає, як бог! Ми попросили його заспівати знамениту "Вовчиця" Олега Винника. І те, що ви зараз почуєте, вас просто вразить. Ось це був би дует – Женя і Олег!", – підписане відео.
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