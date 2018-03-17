Президент Украины Петр Порошенко, комментируя случай с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, отметил, что письмо Украины к РФ такое же, как и слова британского министра обороны, а именно «заткнуться и убираться вон».

Об этом он написал Twitter, информирует svodka.net.

«Химическая атака» Кремля в Великобритании − не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше письмо России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «заткнуться и убираться вон», − заявил Порошенко.

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