Меня не удивляет тот панический страх, который охватывает едва ли не половину украинских граждан при одной мысли о «российской оккупации». С любителями богом данных украинских чернозёмов давно всё ясно. Россия — беспросветно нищая, Украина — беспредельно богатая страна, а следовательно, надо защищать её от «орд голодных москалей». Насколько подобное мнение справедливо, украинцев не волнует, как не волнует вообще окружающая реальность. Но лично меня удивляют неугомонные деятели, которые ждут не дождутся того счастливого дня, когда российская армия за три недели освободит «братский народ» от бандеровской нечисти.

Некоторые россияне до сих пор считают, что Украина является неким бесценным предметом, который надо обязательно отобрать у украинцев для их же блага. Собственно, в этом они похожи на самих украинцев, поскольку ни разу не задумываются о том, зачем и от кого Россия должна спасать украинцев. Однако, если перестать обсуждать абстрактные вещи о «бандеровском режиме», а перейти к конкретике, то желание «освобождать» Украину начинает улетучиваться. Дело в том, что за без малого три десятка лет экономики России и Украины не являются единым целым, они перестали быть взаимодополняющим друг друга народнохозяйственным комплексом и превратились в конкурентов. То есть, когда Советский Союз держал под своим контролем едва ли не половину мира, то заказов хватало на КБ «Антонова», «Туполева» и «Ильюшина», но с распадом СССР ситуация совершенно поменялась. Внешний рынок сбыта советской продукции был ликвидирован, а её место заняли западные корпорации. Сегодня мы можем называть россиян и граждан Украины «братьями», но финансово-экономические интересы у них разные. По этой простой причине нормализация отношений двух стран маловероятна, потому что «нэзалэжнисть» создала конфликт интересов.

Самым показательным примером являются реализующиеся Россией проекты по строительству газопроводов в обход Украины. Через год-два при существующих потребностях Европы в голубом топливе газотранспортная система незалежной превратится в металлолом. Однако в случае смены власти в Киеве и нормализации отношений между нашими странами непременно возникнет вопрос загрузки украинской ГТС газом. Одно из двух: либо Россия будет поддерживать собственные проекты, либо в убыток своим национальным интересам опять начнёт спонсировать Украину. Пока у власти в Киеве находятся клинические русофобы и откровенные идиоты, активно разрушающие экономику своей страны, никаких проблем нет, но как только поменяется власть и придут любители идеи «двух братских народов», желающие получить от России поддержку и преференции, проблемы возникнут автоматически.

Примеры, подобные транзиту и поставкам газа, можно приводить в любой отрасли экономики и констатировать факт того, что в ближайшей перспективе России нет смысла бороться за Украину. Авиапром, судостроение, ракетостроение, металлургия, химия или транспортная инфраструктура незалежной являются прототипами реализованных или реализующихся российских импортозамещающих проектов. Возможно, граждане Украины и России и являются «братьями», но это не повод спасать «щэнэвмэрлых» в убыток россиянам.

Совершенно бесспорно, что все эти «правительства в изгнании», мечтающие вернуть времена «многовекторной политики», буквально на следующий день после возвращения к власти начнут обивать кремлёвские пороги и требовать перенаправить транзит газа через Украину. Они, конечно же, захотят получить дешёвый газ, аргументируя это тем, что так называемым украинцам надо показать все выгоды пророссийского вектора развития страны. При этом, зная характер украинских элит, могу дать гарантию, что если они не добьются поблажек, то до каждого украинца донесут мысль о подлой и недружественной политике Москвы. Они этим занимались до 2014 года и продолжат заниматься в случае возвращения во власть.

Напомню, что абсолютно все так называемые пророссийские силы саботировали практически все инициативы Москвы по координации действий относительно продвижения товаров своих стран на внешних рынках. Не удавалось с ними договориться ни по экспорту сельскохозяйственной продукции, ни по ВПК, ни по любому другому вопросу. Вероятно, считая себя самыми хитрыми и умными, «пророссийские» были убеждены, что Москва им должна по гроб жизни только за то, что они не бандеровцы, не националисты и не русофобы. По факту они проводили политику шантажа Москвы. однако, сегодня точно так же себя ведут их якобы проевропейские антиподы, занятые шантажом Запада. Они ведь тоже искренне убеждены, что Запад должен материально поддержать Украину, поскольку она находится на передовой линии борьбы с Русским миром.

Хотелось говорить только о конкретике, о рациональных мотивах того, почему нет смысла спасать Украину. Однако иногда рациональное и эмоциональное сходится в одной точке и помогает понять глубинную суть существующей проблемы. Украина и Россия не одна страна, у «щэнэвмэрлых» и россиян разное гражданство. Я бы кричал громче всех: «Путин спаси, помоги, освободи!» – если бы был абсолютно уверен в том, что украинцы (хотя бы несколько миллионов из них) считают Россию своей Родиной. Но это не так. Можно ностальгировать по Советскому Союзу, но это ностальгия не по Родине, а по порядку и благополучию. Можно быть пророссийским, но плевать на всё то, что происходит в России, потому что российско-украинская граница проходит не только по земле, не только по территории, но и в головах.

Благодаря политике коммунистов-интернационалистов уже в Советском Союзе мы перестали ощущать себя одним народом. Только не надо мне говорить о том, какие предатели «украинцы». У россиян тоже ничего не ёкнуло, не оборвалось в душе, когда ушла Украина в самостийное плавание. Живя в одной стране, учась по одним учебникам в школе, мы были уже разделены. Мы распались значительно раньше 1991 года, и, чтобы собраться вновь, воссоздать великое государство, каждому из нас требуется пройти свой путь и, наверное, понять что-то очень важное.

Украина по своей собственной воле, при поддержке большинства своих граждан приняла решение о самоликвидации. То, что какой-то СУГС-патриот не понимает направления движения незалежной в пропасть, не имеет значения. Нет ни одного малейшего намёка на то, что в обозримом будущем социальная, экономическая и финансовая ситуация в стране стабилизируется, а тем более улучшится. Промышленность валится, народ разбегается по всему миру, оставшееся население обесчеловечивается, а некие идиоты, игнорируя очевидную реальность, рассуждают о спасительном «Плане Маршалла». Твердолобые СУГС-патриоты категорически не хотят замечать, что Запад проводит политику, обратную той, что декларирует. Украину и «украинцев» уничтожают с белозубой улыбкой европейского циника.

Для ликвидации многомиллионного народа не требуется концлагерей и газовых камер. Надо просто создать такие условия, чтобы самоубийство происходило само собой и незаметно. Сегодня на улицах украинских городов и сёл нет трупов умерших от голода и чумы людей, но нет и людей. Они куда-то исчезли тихо и незаметно. Сами собой. Им просто создали несовместимые с жизнью условия существования. Циничные европейцы своими советами и рекомендациями просто убили украинскую экономику, то есть уничтожили «кормовую базу», благодаря которой украинцы до эры «независимости» «плодились и размножались». Этот процесс вымирания Украины приобрёл необратимый характер после госпереворота, который пока именуют «революцией национальной гидности».

Покончу с лирикой. Чтобы прибить украинскую экономику, а соответственно ввергнуть в нищету миллионы украинцев, не надо долго ломать себе голову. Требуется просто поднять цены на энергетику, чем последовательно занимаются «инструкторы-палачи» МВФ. Далее всё происходит само собой, по законам рыночной экономики.

Приведу самый простой, но показательный пример из будничной жизни «аграрной сверхдержавы». На днях правительство Гройсмана приняло решение ввести эмбарго на импорт из России минеральных удобрений. Таким незатейливым образом Киев решил поддержать локальный химпром, который не выдерживает конкуренции с импортёрами. Однако беда в том, что украинский производитель загибается именно из-за борьбы за энергетическую независимость от России, поскольку дорогой «европейский газ», являющийся сырьём для производства удобрений, сказывается на себестоимости выпускаемой продукции. То есть украинская продукция неконкурентоспособна из-за высокой стоимости сырья.

«Вишенкой на торте» будет то, что поддержкой украинского химпрома Киев нанёс удар по собственным аграриям, которые будут обречены покупать более дорогие удобрения. Перемога станет окончательной зрадой тогда, когда россияне выпихнут украинцев с рынка зерна третьих стран. Впрочем, этот процесс уже начался, о чём на днях с трибуны Верховной Рады рассказал народный депутат Украины Андрей Кит. По его словам, из-за высоких цен на минеральные удобрения сельхозпродукция, выращиваемая на Украине, не выдерживает конкуренции.

«На данный момент в Украине минеральные удобрения дороже, чем в любой другой стране мира, на 30%. Это означает, что 40% себестоимости аграрной продукции, которая формируется за счёт минеральных удобрений, влияет на себестоимость наших селян и фермеров. А это означает, что наша продукция становится неконкурентной на внешнем рынке. Довожу к вашему сведению, что Украина перестала быть победителем и определителем цены на мировой продаже на рынке пшеницы. Нас опередила знаете кто? Россия! Поздравляю вас с этим!», – заявил парламентарий.

Далее в своём выступлении этот великий мыслитель сообщил о том, как успешно развивает химическую отрасль соседняя Беларусь. «Хочу вас поздравить ещё с одним – Беларусь объявила о том, что “Гродноазот” умышленно для Украины построит на белорусской территории ещё один завод, чтобы обеспечить украинский рынок, который является самым интересным в мире по продаже азотных удобрений. Напомню, что ещё несколько лет назад Украина была одним из наибольших экспортёров минеральных удобрений в мире», – сообщил Кит.

При этом, то ли в силу собственной недалёкости, то ли страха быть обвинённым в работе на Кремль, нардеп не сказал об истинных причинах сложившейся ситуации. Само собой, российский и белорусский химпром развивается, поскольку имеет доступ к дешёвому сырью. По этой причине при Януковиче украинский химпром существовал, не развивался, но существовал, а сейчас умер. То же самое можно сказать об украинских аграриях, которые нынче переживают отнюдь не самые лучшие свои времена. Между тем российское сельское хозяйство находится на подъёме, в том числе благодаря западным санкциям и русофобской политике украинского руководства. Ведь благодаря им руководству России удалось под благовидным предлогом «зачистить» российский рынок от конкурентов.

Смешно слышать рассуждения СУГС-патриотов о том, что по итогам санкционной войны Россию ждёт крах. С какой стати? Напротив, Россия окрепнет, станет более самодостаточной и независимой от внешнего мира. Это уже бесспорно. Четыре года после введения санкций это чётко показали. И только нежелание признать своё поражение заставляет украинцев упорно учить , что скоро России придёт конец. Конец уже пришёл Украине и продлевает её агонию только лишь то, что кто-то на Западе питает иллюзию, что её можно использовать в качестве орудия для ослабления России.

Своим «остаточным прощавай», о котором так часто любит говорить Петр Порошенко, Украина сняла с России всякую моральную ответственность в отношении Украины. Она теперь не обязана поддерживать враждебный ей по своей природе проект. Его невозможно изменить, исправить, о чём свидетельствует вся история взаимоотношений украинства и русских. Всегда при ослабевании контроля со стороны Москвы незалежники пытались проводить украинизацию, давить всё русское и ползти на карачках в сторону Запада. Не хочу огульно обвинить всех т.н. украинцев в русофобии, поскольку вопрос не в них, а самом проекте «Ukraina». Как раз простых «украинцев» мне жалко, но они только лишь заложники своих идей и мечтаний.

Я сознательно не касался гуманитарных проблем Украины, мало писал о бандеровцах, националистах, украинизаторах. Во-первых, это проблема самих граждан Украины, в том числе многих русских, поддерживающих бандеровцев, националистов и украинизаторов. Во-вторых, что наиболее важно, все эти болезни украинского общества являются производными самого украинского проекта. Потому бороться надо не с внешним проявлением болезни, а с причиной, которая её вызывает, то есть с самим украинским государством и идеологией украинства. Украина воспроизводит бандеровщину, националистов и русофобию, а значит, должна быть упразднена, как древний Карфаген.

PS. Если найдётся СУГС-патриот, который прочтёт написанное мной, то он непременно обвинит меня в украинофобии. Затем в силу своей тупости он обвинит Россию и русских в желании уничтожить Украину и истребить украинцев. К сожалению, СУГС-патриот не в силах понять, что уничтожением украинского государства и населения, проживающего на украинской территории, занимается он сам и такие, как он. Именно об этом идёт речь в данном материале. И я призываю не уничтожать Украину, я призываю русских и Россию не мешать «щэнэвмырлым» это делать.

Сергей Белов

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