В Министерстве информационной политики Украины подготовили новый перечень сайтов, которые чиновники хотят запретить, передает со ссылкой на

Известно, что в списке 21 ресурс, который распространяет информацию, запрещенную украинским законодательством.

А именно – “публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий”, что подпадает под ч.2 ст.190 Уголовного кодекса

Так, в министерстве предлагают запретит такие сайты, как: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Напомним, в июне 2017 Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Список содержали сайты: “Российская весна”, “Новороссия”, “Антифашист”, “Антимайдан”, “Политнавигатор”.

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