В субботу, 17 марта, в китайском городе Шенчьжен завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, на котором 15-летняя украинка Марта Костюк уступила россиянке Анне Калинской из России, сообщает УНИАН .

По данным источника, матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

Украинская спортсменка вчистую проиграла первую партию - 2:6, и также вчистую - вторую. Матч продолжался только 51 минуту. Таким образом, украинка не сумела выйти во второй подряд конец теннисного турнира. Неделей ранее она дошла до финала соревнований в другом китайском городе Чжухае.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в мексиканском городе Акапулько.

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