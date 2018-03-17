Государственное космическое агентство формирует новую общегосударственную целевую научно-техническую программу на следующие 5 лет, ее утверждение состоится в ближайшие недели.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует svodka.net.

Отмечается, что предыдущая программа закончилась 2017 года «Что касается Космического агентства. Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать.

Я думаю, что в ближайшие недели будет утверждение. И дальше они продолжат свою работу «, — сказал Гройсман. Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

«Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают», — отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

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«Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы ждем сейчас от них ответа. Эта работа ведется, будет представлена ​​и будет рассмотрена правительством в секретном режиме», — сказал премьер-министр.

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