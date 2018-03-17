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Филатов: Существует серьезная договоренность о строительстве в Днепре нового аэропорта по примеру Харькова
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17.03.2018 13:14
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Городской голова Борис Филатов сообщил, что инвестор реконструирует
старый терминал в Днепре и построит новый пропускной способностью
до 800 пассажиров в час, а государство профинансирует ремонт летной
инфраструктуры. Филатов (слева) и Ярославский: Идут
интенсивные переговоры и оформление документов Фото: Borys Filatov
/ Facebook "Существует серьезная, но пока не конкретизированная
договоренность, о строительстве в Днепре нового аэропорта по
примеру Харькова. Условия: частно-государственное партнерство.
Инвестор реконструирует старый терминал и строит новый пропускной
способностью до 800 пассажиров в час", – написал он.По словам
городского головы, государство обещает выделить финансирование на
строительство новой взлетно-посадочной полосы и всей летной
инфраструктуры аэропорта."В настоящий момент идут интенсивные
переговоры и оформление документов. Задействованные стороны:
Президент Украины, правительство, мининфраструктуры, депутатский
корпус БПП, бюджетный комитет Рады в лице Андрея Павелко, облсовет,
облгосадминистрация, старый и новый собственники", – сообщил
он.Филатов добавил, что без политической воли президента Украины
Петра Порошенко "ничего бы не произошло".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662226570525900&id=100002157183088
14 марта СМИ сообщили, что президент и хозяин группы DCH Александр
Ярославский готов заняться строительством современного
международного аэропорта в Днепре.Филатов подтвердил факт
переговоров с Ярославским.В Днепре есть аэропорт, отрытый в 1943
году, который требует модернизации. Терминал находится в частной
собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса
принадлежит государству.Ярославский уже реализовал проект нового
аэропорта в Харькове в рамках подготовки к Евро 2012. Международный
аэропорт Харьков был перестроен в формате равнодолевого
частно-государственного партнерства. Бизнесмен вложил в
реконструкцию аэропорта $107 млн.Группа DCH инвестирует в Украине в
финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство,
добычу полезных ископаемых, отельный бизнес.
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