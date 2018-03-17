Предполагая, что человечество не найдёт способа уничтожить само себя в ближайшем будущем, и полагая, что в 22 и 23 веке ещё найдутся историки, я делаю ставку, что они будут рассматривать англо-сионистскую империю и увидят четыре следующие её характеристики, как основные признаки: ложь, добровольное невежество, лицемерие и истерику. Для иллюстрации моей мысли я использую недавнюю историю с «убийством Скрипаля нервно-паралитическим газом», поскольку она действительно обладает всеми этими признаками.

Я даже не стану затруднять себя опровержением официальной чуши, поскольку другие уже сделали прекрасную работу, указав на идиотизм официальной версии. Если вы поистине способны поверить, что «Путин» (это ныне коллективный указатель на Дьявольскую Империю Мордор, ныне угрожающую всей западной цивилизации) приказал убить человека, которого российский военный трибунал приговорил лишь к 13 годам заключения (отвергнув подход «жизнь или смерть») и который был впоследствии освобождён для обмена с США, то вы можете уже прекратить читать и вернуться к телевизору. Лично у меня нет ни сил, ни намерений даже обсуждать столь явно абсурдную теорию. Нет, что я хочу сделать — использовать эту историю как идеальную иллюстрацию того общества, в котором мы ныне живём, взглянув с моральной точки зрения. Я понимаю, что мы живём в по большей части свободном от оценочных суждений обществе, но для меня это лишь ещё один повод написать о том, что происходит, сконцентрировав внимание на моральном аспекте нынешних событий.

Ложь и непростительное отрицание реальности:

В статье 2015 года под заголовком «» я писал следующее:

«Я вижу прямые причинно-следственные связи между отрицанием моральной реальности и отрицанием физической реальности. Конечно, доказать это я не могу, но вот моё утверждение: почти с первого дня ранние западные цивилизации начали, можно сказать, свободно обращаться с правдой, которую можно было искажать, адаптировать, передавать и переделывать на пользу идеологической программы дня. Это был не совсем полномасштабный и неоправданный релятивизм 19 века, но это было важным первым шагом. При таких «принципах», как то, что цель оправдывает средства, и полном нарушении Десяти Заповедей и всё «ради великой славы Господа» западная цивилизация вполне уютно устроилась с идеей, что не существует реальной, объективной истины, а есть только субъективное восприятие или даже представление, которое может быть у каждого человека. Быстро пролистав следующие 10 веков или около того, мы придём к современной «Гейропе» (как теперь часто называют Европу в России): и не только Бог объявлен «мёртвым» и все понятия правого и неправого смешаны, как «культурные», но даже объективная реальность теперь представляется случайностью из-за политической выгоды и идеологических целей».

Я продолжу цитировать Джорджа Оруэлла, напоминая, как он определил «двоемыслие» в книге «1984»:

«Чтобы знать и не знать, осознавать полную правдивость, говоря тщательно сконструированную ложь, придерживаться одновременно двух мнений, взаимно скомпенсированных, зная, что они противоречат друг другу, и веря в каждое из них, использовать логику против логики, чтобы отвергать мораль, одновременно претендуя на моральность (…). Говорить умышленно ложь, искренне в неё веря, чтобы забыть любой факт, ставший неподходящим, а затем, когда это снова станет необходимо, вытащить этот факт из забвения настолько, насколько это необходимо, чтобы отрицать существование объективной реальности».

и я могу сделать вывод, сказав, что «необходимое следствие подобного состояния ума таково, что значение имеет лишь видимость, а не реальность».

Именно это мы и наблюдаем: не только глупую историю с убийством Скрипаля нервно-паралитическим газом, но и всю остальную русофобскую чушь, производимую англо-сионистской пропагандистской машиной, включая «убийство Литвиненко полонием» и «отравление Ющенко диоксином». Тот факт, что ни нервно-паралитический газ, ни полоний, ни диоксин никоим образом не могут быть эффективным орудием убийства, не имеет ни малейшего значения: простой выстрел из проезжающей мимо машины, удар ножом на улице или, лучше, любую «случайность» и организовать легче, и отследить невозможно. Фантастические методы убийства используются тогда, когда доступ к мишени очень затруднён или невозможен (как в случае с Ибн аль-Хаттабом, убийство которого русские были более чем счастливы поставить себе в заслугу; так же могло быть и в случае со смертью Ясира Арафата). Но лучший способ кого-то убить — простое исчезновение тела, что делает дальнейшее расследование практически невозможным. И наконец, вы всегда можете подрядить для убийства кого-то ещё, как например когда ЦРУ пыталось и не сумело убить Великого Аятоллу Мухаммада Хусейна Фадлаллу, поручив взорвать его местных «христианским» союзникам, убив при этом более 80 невинных. В Соединённом Королевстве есть масса обычных преступлений, и найти кого-то, чтобы ограбить и убить Скрипаля, вероятно, было бы самым лёгким способом. Это допуская, что у русских вообще были хотя какие-то причины желать его смерти, которых у них явно не было.

Но вот что важно: любой отдельно взятый преступник или специалист в разведке на Западе понимает всё вышесказанное. Но это не препятствует сионо-СМИ публиковать статьи, вроде такой — «», где перечисляются люди, отравленные русскими:

Москаленко ртутью. Ющенко диоксином. Марков отравлен рицином и болгарами с «предполагаемой помощью КГБ». Литвиненко полонием. Скрипаль нервно-паралитическим газом. Кара-Мурза отравлен не единожды, а ДВАЖДЫ, неизвестным ядом, он выжил! Хаттаб зарином или производным от зарина. Перепиличный «редким ядовитым цветком, жёлтым жасмином» (Я не шучу, посмотрите статью!). Политковская, она была застрелена, но однажды «почувствовала себя плохо после того, как выпила чай, который по её мнению содержал яд.

Единственный возможный вывод из этого списка таков: в России есть какая-то секретная лаборатория, где совершенно некомпетентные химики испытывают все известные человеку яды не на крысах или мышах, а на известных поддерживаемых англо-сионистами политических активистах — предпочтительно перед каким-либо важным политическим событием.

Верно.

Кстати, газ, якобы использованный для нападения, «Новичок», производился в Узбекистане, а дезактивацию завода, где он производился, проводила — вы уже догадались — американская компания. Просто к слову...

В любом полу-честном и полу-образованном обществе подобного рода статьи должны приводить тому, что написавшие такое идиоты должны быть тут же уволены за дикую некомпетентность, а газета/журнал, это напечатавшие, быть дискредитированы навечно. Но в нашем мире, шут, написавший эту чушь (Элиас Гролл, выпускник Гарварда и — только послушайте это — специалист по «киберпространству и его конфликтам и противоречиям» (sic)) — сотрудник отмеченного наградами журнала «Форин Полиси».

Итак, о чём всё это говорит нам и будущим историкам, когда подобная чушь написана сотрудником «увенчанного лаврами» издания? Разве это не показывает, что наше общество теперь достигло стадии упадка (я не могу назвать это «развитием»), где ложь становится нормой? Даже гротескная и с первого же взгляда абсурдная ложь принимается на веру, она ожидается (хотя бы потому, что усиливает нынешний идеологический дух времени). Результат? Наше общество набито, во-первых, зомбированными идеологическими беспилотниками, которые в самом деле верят в любую официально заявленную чушь и, во вторых, трусами, у которых отсутствует малейшая смелость осудить даже то, что сами считают ложью.

Ложь, как бы нелепа и явно глупа она ни была, стала главной составляющей современного политического дискурса. Все это знают, и никого это не волнует. Когда бросаешь этому вызов, обычная защита всегда одна и та же: «Вы — единственный, кто так говорит, я точно слышал об этом раньше!».

Добровольное невежество, как универсальный компромисс

Все мы знаем этот тип. Вы говорите кому-нибудь, что его/её теория совершенно не имеет смысла или не соответствует фактам, а в ответ получаете какой-то туманно сформулированный отказ заниматься обсуждением. Первоначально вы, вероятно, были склонны полагать, что и в самом деле ваш собеседник не слишком ярок и не так уж много читает, но в итоге понимаете, что тут нечто совершенно иное: нынешний человек на самом деле прилагает очень решительные усилия, чтобы не уметь логически мыслить и не быть информированным об основных фактах дела. И то, что верно для отдельных лиц, ещё более верно для нашего общества в целом. Возьмем один простой пример: Операция «Гладио»:

«Гладио» теперь действительно раскрытый секрет. Об этом есть прекрасные книги и видео, и даже «Би-би-си» сделала длинный фильм на два с половиной часа. Есть даже веб-сайт, посвящённый истории этой огромной, охватывающей континент, террористической организации, специализирующейся на операциях под чужим флагом. Это верно: управляемая НАТО террористическая организация в западной Европе, принимавшая участие в убийствах под чужим флагом, вроде печально известного взрыва на железнодорожной станции в Болонье. Нет, не советское КГБ, поддерживавшее «Красную армию» Баадера-Мейнхофа или «Красные бригады» в Италии. Нет, это США и западноевропейские правительства, организовавшие, финансировавшие и направлявшие террористическую суть, нацеленную против людей Западной, а не Восточной Европы. Да, против собственных народов! В теории об этом все должны бы знать, информация доступна везде, даже в сверх-политкорректной «Википедии». Но, повторю, никого это не волнует.

Конец холодной войны был отмечен кажущейся бесконечной серией событий, которые все вместе обеспечивали предлог для англо-сионистских интервенций (от массового убийства в Маркале в Боснии до «геноцида» в Сребренице, массового убийства в Расаке, Косово, и самого «лучшего» и крупнейшего из них, 9/11, конечно же) Но никто не задумался, не замешаны ли те самые люди или, по крайней мере, такие же, кто совершил все преступления «Гладио». Совсем наоборот: каждое из этих событий сопровождалось масштабной пропагандистской кампанией, бездумно цеплявшей и раскручивавшей официальный сценарий, даже когда он явно не имел никакого смысла (как два самолёта, разнесшие три башни). Что до «Гладио», об этом удобно «забыли».

В психологии есть простой принцип, особенно в криминальной психологии, который мне бы хотелось тут акцентировать:

Лучший предсказатель будущего поведения — поведение в прошлом

Любой криминалист знает это, следовательно следователи-криминалисты такое больше внимание уделяют «модус операнди», то есть, особенностям способа или метода, который подозреваемый или преступник выбирает для совершения своих преступлений. К тому же это то, что все знают. Итак, давайте соберем всё это в простой тезис:

Западные режимы обладают долгой и признанной историей регулярного проведения кровавых операций под чужим флагом в погоне за политическими целями, в частности теми, которые дают им предлог для оправдания противозаконной военной агрессии.

Честно говоря, я предполагаю, что это тезис на самом деле подкрепляется не только преобладанием доказательств, но и находится вне обоснованный сомнений. Верно?

Возможно. Но это также совершенно не относится к делу, поскольку всем наплевать! И репортёрам, которые лгут ради заработка на жизнь, и ещё меньше зомби с промытыми мозгами, которые читают чушь и воспринимают всерьёз. ЦРУ пыталось убить Фиделя Кастро более 600 раз — и кого это волнует? Все мы знаем, что хорошие ребята в Лэнгли никогда-никогда не убьют русского в Лондоне, из уважения к международным законам, вероятно...

Такое добровольное невежество легко наносит поражение истории, фактам или логике.

Вот простой вопрос, который мог бы задать журналист: «Имели бы люди, без проблем взорвавшие большой вокзал или снёсшие три здания в Нью-Йорке, какие-либо колебания относительно использования дурацкого метода в попытке убить бесполезного российского бывшего шпиона, если бы это могло обосновать дальнейшие враждебные действия против страны, которую они отчаянно пытаются демонизировать ради оправдания и сохранения нынешнего англо-сионистского мирового порядка?». Ответ, думаю, самоочевиден. Вопрос, следовательно, задавать нельзя. Наоборот, «соевые мальчики» из «Форин Полиси» расскажут нам о том, как русские использовали экзотические цветы для убийства хорошо видимых противников, чья смерть не послужит никаким политическим целям.

Лицемерие, как ключевой знак современного человека

Добровольное невежество, конечно же, важно, но его недостаточно. С одной стороны, быть невежественным, но полезным для того, чтобы отвергать основанные на фактах и/или логические аргументы — это не то, что полезно для установления морального превосходства или законности ваших действия. Империи от своих подданных требуется нечто много большее, чем послушание: что совершенно незаменимо, так это очень сильное ощущение превосходства, на которое можно полагаться при совершении враждебных действий против кого-то другого. И ничто не может быть более твёрдым основанием для чувства превосходства, чем непримиримая опора на откровенное лицемерие. Давайте приведём свежий пример: недавние угрозы США напасть на Сирию (снова).

Вне зависимости от того факта, что сами США подтвердили, что в Сирии нет химического оружия, и вне зависимости от того факта, что официальные лица США всё ещё говорят, что у них нет доказательств, что сирийское правительство каким-то образом участвовало в химической атаке на Хан-Шайхун, теперь США готовы снова нанести удар по Сирии «в ответ» на будущие химические атаки! Да, вы верно прочитали. Англо-сионисты теперь объявляют о своих операциях под чужим флагом заранее! На самом деле к тому моменту, как анализ будет опубликован, набег уже, вероятно, произойдёт. «Лучшая» часть только этого в том, что теперь Никки Хейли объявила в Совете Безопасности ООН, что США будут действовать без какого-либо одобрения ООН. Вот о чём объявляют США: «мы сохраняем за собой право нарушать международные законы в любое время и по любой причине, какую найдём подходящей». В том же заявлении Никки Хейли назвала сирийское правительство «противозаконным режимом». Это не шутка, . Реакция в «демократической» Европе: объявление, что «Россия» (не США) — государство-изгой. Что и требовалось доказать.

Весь цирк стал возможен лишь потому, что западные элиты все превратились в «великое ленивое, протоплазменное бесхребетное желе» (если воспользоваться чудесными словами Бориса Джонсона) и абсолютно ни у кого нет отваги или приличия назвать всё так, как есть на самом деле: неприличной демонстрацией полного лицемерия и всецелого нарушения всех норм международного права. Французский философ Ален Сораль совершенно прав, когда говорит, что современные «журналисты либо безработные, либо проститутки» (он говорил о французских СМИ — но это полностью относится ко всем западным СМИ). Разве что я бы расширил это на весь западный истеблишмент.

Я бы далее сказал, что иностранная агрессия и лицемерие станут двумя значимыми опорами для выживания англо-сионистской империи: первая имеет экономический и политический императив, второе — предварительное условие для публичного оправдания первого. Но иногда даже этого недостаточно, особенно, когда ложь сама по себе абсурдна. Тогда всегда вводится финальный, квази-чудотворный элемент — истерика.

Истерика, как высшая форма (псевдо-) либерализма

Меня не сильно волнуют различия между либералами и консерваторами, по крайней мере пока смысл и сами термины внимательно и тщательно не определены. Я не представляю себя в том континууме, да и не считаю его аналитически полезным.

Однако, теоретическое значение этих концепций очень отлично от того, что по большей части понимается под этими ярлыками, особенно когда люди используют их для самоидентификации. То есть, если я вовсе не уверен, что те, кто считает себя, скажем, либералами действительно истинные либералы, но я думаю, что люди, считающие себя «либералами» часто (по большей части?) обладают общими признаками, первым и основным из которых является очень сильная любовь действовать в истерической манере в обсуждениях и деятельности.

«Гугл» определяет истерику, как «преувеличенные или неконтролируемые эмоции или возбуждение, особенно в группе людей (…), симптомы включают в себя превращение психологического стресса в физические проявления (соматизация), селективную амнезию, неглубокие волатильные эмоции и сверх-драматизацию или поведение, привлекающее внимание». Разве это не идеальное описание политиков США, особенно (предполагаемых) «либералов»? Только подумайте о том, как американский демократы используют такие (не существующие) проблемы, как «российское вмешательство» (внешнее) или «контроль оружия» (внутреннее), и вы увидите, что так называемые «либералы» никогда не выходят из крайне эмоционального состояния. Лучшим примером может послужить реакция на избрание Дональда Трампа, а не их культового лидера Хиллари: прошло больше года с момента избрания Трампа, а либеральные сионо-СМИ и их потребители всё ещё находятся в состоянии полной истерики (с «пусси-шапочками», «криком до небес» и всем прочим). В разговоре вы можете буквально утопить такого либерала в фактах, статистике, свидетельствах экспертов и так далее и не достичь ровным счётом ничего, поскольку либерал живёт в идеологически комфортной зоне, которую категорически не желает и на самом деле не способен покинуть, даже временно. Именно это делает либералов столь «идеальной» аудиторией для операций под чужим флагом: они просто не станут разбирать предоставленный им сценарий логически, а немедленно среагируют в крайне эмоциональной манере, обычно вкупе со стремление немедленно «что-то сделать».

Это «что-то сделать» обычно выражается в применении насилия (внешнего) и введения запретов/ограничений/нормативов (внутренне). Вы можете попытаться объяснить этому либералу, что самое последнее, чего хотели бы русские, так это использовать дурацкий способ в попытке убить человека, который им никоим образом не интересен, или объяснить этому либералу, что последнее, что сделало бы сирийское правительство для успешного освобождения своей национальной территории от «хороших террористов», это использование какого-либо химического оружия — но вы ничего бы не добились: Трамп должен быть подвергнут импичменту, на русских наложены санкции, а Сирия разбомблена, конец обсуждения.

Я совершенно уверен, что есть масса самозваных «консерваторов», которые полностью присоединились к хору истерических либералов со всеми их требованиями, но эти «консерваторы» не просто ведут себя нехарактерно, они просто уступают социальному давлению дня, будучи «великом ленивым, протоплазменным бесхребетным желе», упомянутым выше. Повторюсь, а говорю не о настоящих либералах и консерваторах (вне зависимости от настоящего значения этих терминов), я говорю о тех, кто по каким-либо причинам выбрал себе этот ярлык, пусть даже они лично имеют лишь очень смутные представления о том, что должен означать этот ярлык.

Итак, вот что мы имеем: Империя построена (и держится) на лжи, признаёт невежество, оправдывается лицемерием и черпает силы в истерике. Вот таков сегодня «Западный мир». И если определённо существует шумное меньшинство «сопротивленцев» (и слева, и справа — ещё две категории, которые я не считаю аналитически полезными — и из многих школ политической мысли), печальная реальность такова, что подавляющее большинство людей вокруг нас всё это принимает и не видит причин осуждать, не говоря уж том, чтобы что-то с этим делать. Вот почему «они» вышли сухими из воды после событий 9/11 и почему «они» будут продолжать оставаться безнаказанными в будущих операциях под чужим флагом — потому, что люди, которым они лгали, понимают, по крайней мере на каком-то уровне, что им лгут, но никого это просто не волнует. Поистине слова Оруэлла в «1984» «Война есть мир, свобода есть рабство, невежество есть сила» идеально подходят нашему миру. Однако когда имеешь дело с русским медведем, то есть такой урок истории, который западные лидеры никогда не должны забывать и который стоит превратить в лозунг: когда имеешь дело с медведем, спесь самоубийственна.

The Saker (Сокол)

оригинал статьи: , США

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