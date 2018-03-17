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На Филиппинах самолет врезался в жилой дом. Погибли по меньшей мере 10 человек
17.03.2018 13:22
На Филиппинах при падении самолета в провинции Булакан погибли жильцы жилого дома и пассажиры авиалайнера. При крушении самолета на Филиппинах погибли жители жилого дома Фото: ЕРА По данным телеканала, самолет следовал по маршруту Пларидел – Лаоаг. Он упал на жилой дом в провинции Булакан.Ранее сообщалось о семи погибших, между которых шесть пассажиров и пилот. Позже стало известно о гибели жильцов жилого дома.По данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache эксплуатировался авиакомпанией Lite Air Express.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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