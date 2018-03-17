На Филиппинах при падении самолета в провинции Булакан погибли
жильцы жилого дома и пассажиры авиалайнера. При крушении самолета
на Филиппинах погибли жители жилого дома Фото: ЕРА По данным
телеканала, самолет следовал по маршруту Пларидел –
Лаоаг. Он упал на жилой дом в провинции Булакан.Ранее
сообщалось о семи погибших, между которых шесть пассажиров
и пилот. Позже стало известно о гибели жильцов жилого дома.По
данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper
PA-23 Apache эксплуатировался авиакомпанией Lite Air Express.
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