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“Погибший” у ДТП мужчина проснулся за пару минут до вскрытия
17.03.2018 13:26
“Погибший” у ДТП мужчина проснулся за пару минут до вскрытия По теме:

У морг Індії після відправили тіло чоловіка Хіманшу Бхарадваджи, яке пролежало там добу і ніхто з лікарів не помітив, що чоловік живий, передає    та  .

За кілька хвилин до скриття він прийшов до тями, чим дуже налякав патологоанатома.

Чоловіка реанімували і терміново перевели в інше відділення. Місцеві жителі були обурені халатністю лікарів, але медики заявили, що коли Хіманшу доставили в лікарню, у нього було відсутнє дихання і пульс.

"Час від часу у пацієнтів з мертвим мозком відбувається раптова зупинка серця і дихальної системи, як і в цьому випадку. У Хіманшу все ще мертвий мозок. І зараз ми відправимо його в іншу лікарню, в якій є все необхідне обладнання", – розповів лікар







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