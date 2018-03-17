У морг Індії після відправили тіло чоловіка Хіманшу Бхарадваджи, яке пролежало там добу і ніхто з лікарів не помітив, що чоловік живий, передає та .

За кілька хвилин до скриття він прийшов до тями, чим дуже налякав патологоанатома.

Чоловіка реанімували і терміново перевели в інше відділення. Місцеві жителі були обурені халатністю лікарів, але медики заявили, що коли Хіманшу доставили в лікарню, у нього було відсутнє дихання і пульс.

"Час від часу у пацієнтів з мертвим мозком відбувається раптова зупинка серця і дихальної системи, як і в цьому випадку. У Хіманшу все ще мертвий мозок. І зараз ми відправимо його в іншу лікарню, в якій є все необхідне обладнання", – розповів лікар

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