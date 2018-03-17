Президент Российской Федерации Владимир Путин буквально сразу же после прихода к власти начал готовиться к войне с Западом. Об этом заявил военный знаток и блогер Алексей Арестович.

Арестович заявил, что по действиям России очень четко прослеживается, как они шли к противостоянию с Западом, например, когда приостановили действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, информирует svodka.net.

-Ведь это был возмутительный знак! И сейчас самые умные западные эксперты говорят о том, как же они недоглядели. А если сопоставить это с Мюнхенской речью Путина? С объявлением холодной войны? А с последующей операцией в Грузии? С инициативами по созданию союзного с Беларусью государства? С инициативами по Таможенному союзу и евразийскому пространству? По речам верхушки от [Александра] Дугина до Путина видно, как формировалась их политика, — сказал он.

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