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На сайте минобороны РФ завершился конкурс названий для нового российского оружия
17.03.2018 13:30
Новый военный лазерный комплекс, согласно предпочтениям россиян, должен получить название "Горыныч", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой – "Пальмира", ядерный подводный беспилотник – "Лещ". Новую ракету предлагали назвать "Ватник", "Сюрприз" и "Чебурашка" Скриншот: Минобороны России / YouTube 16 марта завершилось голосование, размещенное на сайте министерства обороны России, в ходе которого россияне могли выбрать названия для новых видов стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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