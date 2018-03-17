Все раненые и погибшие при взрыве были гражданскими

Об этом сообщает Reuters.

Представитель министра внутренних дел страны Наджиб Данеш рассказал, что все раненые и погибшие при взрыве были гражданскими.

Отмечается, что взрыв произошел у здания, в котором содержится иностранная компания-подрядчик.

Напомним, 14 марта на западе Афганистана в провинции Фарах боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, погибли по меньшей мере 10 силовиков.