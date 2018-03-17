Владимир Путин стреляет из спортивной винтовки в спортивном комплексе близко Сочи. 9 марта 2012 года. Фото: AFP / РИАН / Алексей Дружинин.

В качестве контрапункта к русофобии, льющейся круглосуточно из США и Великобритании, в предстоящее воскресенье Владимир Путин почти наверняка будет переизбран на четвёртый срок.

Помимо предрешённого итога остаётся точно нерешённым уравнение 70:70 — может ли Путин быть уверенным в явке избирателей в 70% и победе, полученной 70% голосов. Это означало бы твёрдое одобрение планов его внутренней и внешней политики до 2024 года.

Хотя Пекин и не предоставляет официальных цифр, но Путин, вероятно, так же популярен в Росси, как Си Цзиньпин в Китае — несмотря на то, что Си наши старые знакомые на Западе высмеивают как «нового Мао». В рамках стратегического партнёрства России и Китая геополитически это и будет оставаться эпохой Путина-Си.

Популярность Путина внутри страны подтверждается опросами «Левада-центра», согласно которым 70% опрошенных заявляют, что воссоединение Крыма — это хорошо для России. Общая поддержка воссоединения Крыма с Россией после референдума составляет колоссальные 86%.

В российской президентской гонке Запад уделял внимание только Алексею Навальному — чья кандидатура была отклонена. Навальный призывает к бойкоту выборов.

Кандидат от Коммунистической партии Павел Грудинин может набрать примерно 7% голосов. Неувядаемый Владимир Жириновский, жёсткий националист из партии ЛДПР, может набрать только чуть более 5%. А Ксения Собчак, либеральный кандидат — и самопровозглашённая знаменосица протестного голосования «против всех» — наскребёт едва ли 1.5%.

Собчак, новичок в политике, сделала несколько шагов — например, надев футболку с большим антивоенным лозунгом, чтобы подчеркнуть, что она воспринимает Путина в качестве представителя «партии войны».

Вторя Берни Сандерсу, Собчак настаивала, что расходы на оборону должны быть перенаправлены на строительство внутренней инфраструктуры. Но затем она обрушилась на «незаконную оккупацию» Россией Крыма. Хорошим это не кончилось: 80% избирателей заявили, что за неё они никогда не проголосуют. Собчак, по крайней мере, сумела начать позиционировать себя для выборов 2024 года.

Вернёмся к Большой игре

Президентская кампания в России проходит оживлённо — опрокидывая шквал информационной войны с Запада, поносящего царящую в стране «автократию». Таким обозревателям как Гилберт Доктороу удалось выдвинуть сбалансированную точку зрения.

Дебаты на западный манер транслировались на двух ведущих новостных телеканалах — «Россия-1» и «Первый канал» — а также на менее популярных государственных ОРТ и ТVТ. Никакие приёмы не запрещались, когда осуждали разрыв между Москвой и другими регионами, пользующимися бюджетными излишками, лучшими зарплатами и хорошими государственными услугами по сравнению с так называемыми «дефицитными регионами».

То же самое касается и «газификации» российской глубинки — когда Газпром выручил за последнее десятилетие 740 миллиардов долларов главным образом за счёт экспорта, а инвестировал только 12 миллиардов долларов в проведение газа в российские домохозяйства.

Путин выиграл от публикации в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» на последнем этапе кампании двух новых документальных фильмов, один из которых был наполнен хорошими фрагментами видеозаписей на политические темы, а другой — из его семейной истории. Оба стали хитами с миллионами просмотров.

И, кстати, полная не редактированная версия его интервью с Мегин Келли — это совершенно другой коленкор по сравнению с жестоко порезанной 20-минутной версией, показанной американским зрителям. Без сомнения, в глазах российских избирателей интервью придало сияние его характеристике как президента.

А потом последовало солсберийское фиаско с отравлением двойного агента — заговор в стиле Ле Карре вышел из-под контроля. Переворачивая ломающийся сценарий «Руссогейта» с ног на голову, многие в России интерпретируют его как прямое вмешательство Великобритании в российскую президентскую кампанию.

Версия британского правительства о вине России оспаривается независимыми источниками.

Организация за запрещение химического оружия (ОЗХО) заранее чётко заявила о «полном ликвидации всей российской программы по созданию химического оружия, включая, конечно, и её мощности по производству нервно-паралитических средств».

ОЗХО, в которую входят и Великобритания, и США, даже сомневается в том, что так называемый «Новичок» как химическое оружие существует в действительности.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей, пытаясь разобраться в загадке, подчеркнул, как он «лично наблюдал в Узбекистане готовность спецслужб США и Великобритании согласиться и подтвердить разведданные, зная об их недостоверности, для того, чтобы добиться своих политических целей».

Задаются обоснованные вопросы о том, что в действительности происходит с активами МИ-6 на британской почве, когда Лондон разыгрывает геополитическую игру с крайне высокими ставками с участием международного предателя, презираемого Россией и переданным Соединёнными Штатами в рамках обмена шпионами.

Новая шахматная доска

При всей своей истерии, солсберийская сага мало чем компенсировала прорывную речь Путина 1 марта, в которой была подробно обрисована не только его внутренняя повестка, но и то, насколько Россия готова переменить расстановку сил на геополитической шахматной доске.

Он подчеркнул, как «Россия должна надёжно войти в пятёрку крупнейших глобальных экономик, а её ВВП на душу населения должен вырасти на 50% к середине следующего десятилетия».

Он превозносил евразийскую интеграцию — как развитие «крупных евразийских транспортных коридоров», особенно «коридор Европа-Азия-Тихий океан», который создаётся Китаем, Россией и Казахстаном, а также «пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба».

Он подчеркнул также, каким образом Северный Морской путь, от Мурманска до Берингова залива, «станет ключом для развития российской Арктики и Дальнего Востока», а также на треть сократит время при перевозке грузов из Азии в Европу.

До 2030 года Россия вложит десятки миллиардов долларов в создание кораблей, судостроительных мощностей и портов вдоль Севморпути — причём ожидается, что к 2025 году объём грузоперевозок вырастет в 10 раз.

И это также является стратегическим арктическим приоритетом для Китая, так как Полярный Шёлковый путь теперь полностью интегрирован в Инициативу «Пояса и Пути» (ИПП).

И ещё есть мега-проект по Ямалу, сосредоточенный на дешёвом газе, что даёт России возможность к 2020 году по крайней мере вдвое увеличить свою долю на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ).

При всей притягательности Газпрома, Путин сумел найти ему противовес: «Зависимость экономики от цен на углеводороды постоянно сокращается. Мы увеличили свои золотовалютные резервы. Инфляция сократилась до рекордно низкого уровня – только 2%».

Безумие взаимно-гарантированного уничтожения возвращается

А затем грянул гром.

Путин подробно объяснил, как ВГУ (взаимно гарантированное уничтожение) отныне вернулось с лихвой — подразумевая, что весь механизм американской противоракетной обороны на сегодняшний день может оказаться бесполезным.

И это не имело абсолютно никакого отношения к «российской агрессии», как это привычно преподносят «говорящие головы». Это было ответом Москвы на более чем два десятилетия посягательства НАТО на российские границы.

Говоря словами Путина: «Речь пойдёт о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне и практическое развёртывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ». Впервые Путин заговорил о своём намерении ответить ещё 11 лет назад.

Андрей Мартьянов, военно-морской аналитик, тщательно разобрал, что всё это подразумевает. Однако главным выводом стало ещё одно бросающее в дрожь заявление Путина:

«Любое применение ядерного оружия против России или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное набег на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счёт не должно быть никаких сомнений».

Итак, ВГУ 2.0 это новая нормальность. Оценка профессора Стивена Коэна по существу совершенно верна.

К настоящему моменту раскрутка сюжета «Путин как Главный Злодей» окончательно вышла из берегов. Даже Швеция разрабатывает схему «мобилизации» своего общества против России. Сюжеты карикатуристов мутируют в сторону изображения России как государства-изгоя, угрожающего всему миру химическим оружием.

Там, где Си Цзиньпин сосредоточится на сложной внутренней настройке китайской модели, продолжая при этом многоуровневое налаживание связей через ИПП, Путин должен сосредоточиться на восстановлении российской экономики, одновременно укрепляя позиции России в концерте держав.

Многие в атлантистских элитах относятся с пренебрежением к Си и Путину как к «диктаторам». Но в том, что касается евразийской интеграции — реальной сделки в Новой Большой игре XXI века, — это не имеет абсолютно никакого значения.

Пепе Эскобар

оригинал статьи: , Гонконг

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