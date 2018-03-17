Экс-президент не может быть использован российской стороной в переговорах вокруг войны на Донбассе, поскольку его презирают все стороны конфликта.

Такое убеждение выразил известный публицист и блогер, выходец из Донецка Кирилл Сазонов, передает со ссылкой на .

"Сейчас он объединяет Донбасс. Я общаюсь с патриотами, которые остались жить в Донецке, и вижу, что заявляют местные сепаратистские лидеры мнений. Они несогласны по 99% вопросов, а сходятся только в отношении к Януковичу. Все очень хотят, чтобы он приехал в Донецк. Он объединяет всех в ненависти к себе. Его презирают все. Сторонники демократии, сторонники Украины ненавидели его всегда. Те, кто раньше был его сторонником, считают его предателем и презирают тоже. Он никому не нужен", - подчеркнул блогер.

По его словам, Янукович нужен Путину, чтобы выходить в информационное пространство, озвучивать нужные месседжи и как-то отвлекать людей.

"Слишком одиозная фигура - его на Донбассе не любит никто. Это проходило на моих глазах, когда проходила так называемая "русская весна". Сначала народ выбегал на эти митинги, бюджетников сгоняли. Первые три дня они там что-то кричали о законной власти "Янукович – наш президент", но буквально на глазах приходят новые вводные, все плакаты с Януковичем сворачиваются в урну и - "Россия, Россия", "республика", "федерация". То есть, его списали еще тогда. В Донецке всегда так было", - отметил он.

Также Сазонов высмеял посреднические инициативы беглого бывшего главы государства.

"Поскольку 70% выехавших переселенцев, согласно опросам, возвращаться не хотят и не собираются, то "я сделаю все возможное, чтобы вернулись" звучит как угроза. Янукович - это тот человек, который уникально может объединять Украину", - констатировал журналист.

При этом он отметил, что имение экс-гаранта под Донецком не разграблено и хорошо охраняется.

"Там целое имение на берегу пруда. Все цело, все охраняется. Думаю, что это все-таки просьба старшего сына, а не самого Виктора Федоровича", - заключил Сазонов.

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