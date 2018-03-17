Посольство РФ возмутила реакция Украины на российские выборы.

Комментарий в связи с заявлением МВД Украины о проведении выборов Президента Российской Федерации обнародовала пресс-служба диппредставительства РФ, информирует svodka.net.

«Возмущенные озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 доступ российских граждан к избирательным участкам в Посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове», — заявляют российские дипломаты.

По их мнению, намерения Украины препятствовать голосованию россиян в консульствах имеют «надуманные» основания и противоречат «базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений».

«В МИД Украины была направлена ​​соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульство возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны сделает все необходимое, чтобы в день голосования избирательные участки в российских иностранных ведомствах на Украине были открыты «, — говорится в комментарии российского МИД.

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