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Украинец, пострадавший на курорте в Грузии, находится в тяжелом состоянии
17.03.2018 13:46
Украинец, пострадавший на курорте в Грузии, находится в тяжелом состоянии
Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших
Пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Украинец, пострадавший на курорте в Грузии, находится в тяжелом состоянии Скриншот

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.

Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших, между них и украинец, которому требовалась операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее только, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил Николоз Карцивадзе.

Напомним, вчера, 16 марта, в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.

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