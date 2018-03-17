|В Китае переизбрали главу страны Си Цзиньпина на второй срок
|17.03.2018 13:54
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Срок пребывания в должности на прошлой неделе позволили занимать без ограничений в количестве каденцийТоржественное заседание Всекитайского собрания народных представителей Китая единодушно проголосовало 17 марта по второй пятилетний срок для действующего руководителя страны Си Цзиньпина.
Как сообщает DW со ссылкой на dpa, все 2970 голосов отдали за 64-летнего политика на должность, срок пребывания на которой на прошлой неделе позволили занимать без ограничений в количестве каденций.
Близкий товарищ Си, Ван Цишань, стал его заместителем, за него проголосовали 2969 делегатов, 1 - "против".
69-летний аппаратчик ранее руководил большой антикоррупционной учреждением, по его управления дела открыли против более 1,4 миллиона чиновников. Критики считают, что многие из осужденных - политические оппоненты Си. Должность Вана - преимущественно церемониальная, однако, обозреватели предполагают, что он будет влиять на внешнюю политику Китая.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин занимает эту должность с 2013 года. Он должен уйти в отставку в 2023 году. Однако после последних нововведений он сможет возглавлять страну бессрочно. Кроме снятия ограничения срока полномочий главы государства на прошлой неделе депутаты проголосовали также за включение в конституции политической философии лидера страны - "мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями на новую эру".