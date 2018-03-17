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В Китае переизбрали главу страны Си Цзиньпина на второй срок
17.03.2018 13:54
В Китае переизбрали главу страны Си Цзиньпина на второй срок
Срок пребывания в должности на прошлой неделе позволили занимать без ограничений в количестве каденций
Торжественное заседание Всекитайского собрания народных представителей Китая единодушно проголосовало 17 марта по второй пятилетний срок для действующего руководителя страны Си Цзиньпина.
В Китае переизбрали главу страны Си Цзиньпина на второй срок

Как сообщает DW со ссылкой на dpa, все 2970 голосов отдали за 64-летнего политика на должность, срок пребывания на которой на прошлой неделе позволили занимать без ограничений в количестве каденций.

Близкий товарищ Си, Ван Цишань, стал его заместителем, за него проголосовали 2969 делегатов, 1 - "против".

69-летний аппаратчик ранее руководил большой антикоррупционной учреждением, по его управления дела открыли против более 1,4 миллиона чиновников. Критики считают, что многие из осужденных - политические оппоненты Си. Должность Вана - преимущественно церемониальная, однако, обозреватели предполагают, что он будет влиять на внешнюю политику Китая.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин занимает эту должность с 2013 года. Он должен уйти в отставку в 2023 году. Однако после последних нововведений он сможет возглавлять страну бессрочно. Кроме снятия ограничения срока полномочий главы государства на прошлой неделе депутаты проголосовали также за включение в конституции политической философии лидера страны - "мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями на новую эру".

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