|Странное явление в небе над Таиландом
|17.03.2018 13:57
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Странное и удивительное зрелище наблюдали в небе над Таиландом.
Strange Sounds: “Я не знаю, двигалась ли эта «вещь» вверх или вниз, но похоже, что небо и даже облака горят над Чайяпхум в Таиланде, 13 марта 2018 года“.
Странное явление в небе над Таиландом на 13 марта 2018 года, озадачило многих астрономов.
Такое чувство, что горело само небо.
Неизвестно, было ли это объектом и двигался ли он вверх или вниз.
Коротенькое видео, по ссылке на оригинал новости:Источник - .
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