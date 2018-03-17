А сообщила она лишь то, что в ответ на закрытие российского телеканала, все(!) СМИ Великобритании будут объявлены нежелательными в России и выдворены из страны.

И в то же время, стараясь использовать ситуацию по максимуму (когда ещё выпадет подобный шанс), британцы вознамерились провести “экспроприацию экспроприаторов”. То есть лишить наших олигархов награбленных состояний насильственным путём.

Например, Абрамович может лишиться футбольного клуба “Челси”, который он приобрёл на вывезенные из РФ деньги, заработанные незаконным способом.

И нам надо присоединиться к западным санкциям в этой их части. Я насчёт экспроприации их находящихся в России активов. Если на Западе понимают каким образом наши доморощенные олигархи “заработали” свои первоначальные капиталы, то почему это непонятно нам?

И когда начнётся их национализация?! Хотелось бы в светлое будущее зайти без этих неприятных субъектов.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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