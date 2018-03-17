В субботу, 17 марта, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщает УНН .

Стоит отметить, что автомобиль взорвался около здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик.

По данным источника, из сотрудников никто не пострадал.

Кроме этого, по неподтвержденной информации, именно компания была целью терористической атаки.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты , которые впоследствии взорвались. Вследствие взрыва сгорел автомобиль марки Toyota Camry, а злоумышленники скрылись с места инцидента.

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