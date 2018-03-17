В начале следующей недели Национальный совет по безопасности Великобритании обсудит дальнейшие шаги в свете объявления Россией персонами нон грата 23 британских дипломатов, заявили в министерстве иностранных дел Британии. МИД Великобритании: Реакция России не меняет фактов Фото: rus.rusemb.org.uk В этот день Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата."В свете предыдущего поведения России мы ожидали ответа такого рода, и Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы рассмотреть следующие шаги", – сказано в заявлении.Отмечается, что нынешний приоритет Лондона – "позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию".При этом британское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что у инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери "нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства"."Реакция России не меняет фактов… Именно Россия является грубым нарушителем международного права и Конвенции о химическом оружии. У нас нет разногласий с народом России, и мы по-прежнему считаем, что не в наших национальных интересах полностью разрывать разговор между нашими странами, но ответственность лежит на российском государстве", – добавили в МИД Великобритании.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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