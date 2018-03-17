Это звучит странно, но поверьте мне, многие знаменитости используют детское масло для бритья, они никогда не используют крем для бритья.

Масло для детей оставляет ваши ноги более гладкими дольше, и это помогает вашей бритве дольше не тупеть, пишет со ссылкой на .

Как использовать детское масло для бритья ног:

1. Мойте ноги теплой водой и протрите их полотенцем. Это смягчает волосы, чем позволяет бритве легче скользить по вашей коже.

2. Возьмите 1 столовую ложку детского масла в ладонь и разгладьте ее по ноге. Обязательно нанесите тонкий слой масла на все области, которые будут выбриты.

3. Смойте руки с мылом, чтобы очистить масло, чтобы вы могли крепко схватить бритву. Брейте, как обычно, при использовании крема для бритья или геля.

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