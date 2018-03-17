|Виктор Пелевин спрогнозировал будущие взаимоотношения межу Россией и Украиной
|17.03.2018 14:33
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Культовый российский писатель Виктор Пелевин считает, что Украина и Россия обязательно помирятся.
Такую мысль один из самых загадочных современных писателей высказал во время беседы с журналистом издания «Аргументы-live», информирует svodka.net.
На вопрос о том, чем закончится украинско-российский конфликт, Виктор ответил: «Помиримся, но не скоро».
При этом он добавил, что не имеет отношения к политике.
«Я не вмешиваюсь в политику. По возможности. Это нечестно, писателю пытаться быть политическим актором (лицо или общественная группа, воздействующие на процесс принятия и осуществления решений в данной политической системе. — Ред.)», — признался Пелевин.
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Виктор Пелевин — русский писатель, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation «П». Лауреат многочисленных литературных премий, между которых «Малый Букер» (1993) и «Национальный бестселлер» (2004).