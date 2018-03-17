Стриптизер Глушко сымитировал половой акт во время выступления.

Сергей Глушко, более известный как стриптизёр Тарзан, устроил откровенное шоу в одном из ночных клубов города Волгодонска.

Артист выполнял свою танцевальную программу практически обнаженный, его гениталии прикрывала небольшая белая ткань. Тарзан решил выбрать между зрительниц себе партнершу, для которой он исполнил интимный танец, сообщает Life.ru.

Среди всей толпы посчастливилось брюнетке с пышными формами. С ней и "ушел в отрыв" Глушко. Девушка не смутилась, и всячески подбадривала артиста.

Тарзан схватил ее, и начал активно двигаться, имитируя половой акт. Восторженные зрительницы снимали происходящее на мобильные телефоны

Напомним, Тарзан – муж певицы Наташи Королевой.Пара регулярно постит в соцсетях совместные фотографии и не стесняется на публике демонстрировать свою любовь.