|Самолет упал на жилой дом в Филиппинах: погибли 10 человек
|17.03.2018 14:35
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В субботу, 17 марта, на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибло 10 человек, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что почти сразу же после взлета к северу от Манилы на дом упал небольшой пассажирский самолет.
По данным источника, на борту самолета находилось пять человек и все они погибли.
Кроме этого, авария привела пожару в жилом доме и к смерти еще пятерых человек на земле,
В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.
По словам свидетелей, причиной пожара стало столкновение с деревом и электрической опорой перед падением на дом.
Как сообщал svodka.net ранее, в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет упал на жилой дом из-за чего погиб один человек. Один человек получил ранения вследствие авиакатастрофы. На момент аварии в здании находилась женщина, но соседи сообщили, что она не пострадала.
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