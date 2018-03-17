В субботу, 17 марта, на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибло 10 человек, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что почти сразу же после взлета к северу от Манилы на дом упал небольшой пассажирский самолет.

По данным источника, на борту самолета находилось пять человек и все они погибли.

Кроме этого, авария привела пожару в жилом доме и к смерти еще пятерых человек на земле,

В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.

По словам свидетелей, причиной пожара стало столкновение с деревом и электрической опорой перед падением на дом.

Как сообщал svodka.net ранее, в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет упал на жилой дом из-за чего погиб один человек. Один человек получил ранения вследствие авиакатастрофы. На момент аварии в здании находилась женщина, но соседи сообщили, что она не пострадала.

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