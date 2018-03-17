|Российские военные перекрыли дорогу, людей не выпускают из поселков
|17.03.2018 14:45
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Российские военные перекрыли в Беларуси трасу Минск-Барановичи, сообщает со ссылкой на .
Участок дороги был перекрыт армейскими подразделениями в ходе учений.
«В р-не н/п Береза размещены подразделения БПЛА. Официально — учения», – сообщил в своем Twitter журналист Юрий .
Отмечается, что данные учения сопутствуются некоторыми странными обстоятельствами. Например, у солдат нет опознавательных знаков. А местных жителей даже не выпускают с населенных пунктов.
«Солдаты без опознавательных знаков, номера техники закрашены, в эфире — тишина. Местных жителей не выпускают из населенных пунктов», – говорится в сообщении.
Напомним, на 19 марта назначено начало активной фазы российско-беларуских учений.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области в России проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщили в .
Раньше Россия же заявляла о выводе всех подразделений войск с территории Беларуси после завершения совместных военных маневров «Запад-2017».
В совместных российско-белоруских учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.
Активная фаза учений продолжится до 22 марта.