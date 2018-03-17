|"Я вагітна вже п"ятий рік": Лобода відверто розповіла про цікавий стан (ФОТО)
|17.03.2018 14:51
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Відома співачка Світлана Лобода зараз вдруге вагітна і вже переїхала у Лос-Анджелес, де мешкатиме наступні кілька місяців та народжуватиме малюка.
"Якщо вірити розмовам, то я вагітна вже п'ятий рік. Люблю, коли про мене багато говорять. Як одного разу сказала Алла Борисівна Пугачова: "Чим більше говорять, тим більше ваша популярність", - заявила днями зірка, розповідаючи про вагітність і те, як підтримує тіло у формі.
"Я протягом всього свого життя стежу за здоров'ям, займаюся спортом і щодня роблю низку вправ для зміцнення спини, шиї, щоб завжди бути в формі. Обов'язково з'являться щоденна зарядка і правильне харчування незалежно від того, в якому стані ти перебуваєш. Цього важливо дотримуватися для того, щоб завжди бути готовим до будь-яких змін в твоєму житті і організмі", - поділилася Лобода.
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