Решение о кандидате в президенты от "Самопомочи" будет принимать партия – Садовый

Говорить о кандидатах в президенты Украины от политической партии "Объединение "Самопомич" пока рано, считает руководитель политсилы, городской голова Львова Андрей Садовый.

"Амбиции есть у партии "Самопомич", и мы будем принимать активное участие в президентских и парламентских выборах. Решение будет принимать партия. О конкретике будем говорить во время избирательной кампании", - сказал А.Садовый агентству "Интерфакс- Украина" в субботу в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать как кандидат в президентской избирательной кампании 2019 года.

Как сообщалось, на XIV съезде партии А.Садовый заявил, что объединение "Самопомич" намерено принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине.