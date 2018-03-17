В Великобритании более сотни международных и внутренних авиарейсов отменены или отложены из-за приближающегося снегопада и похолодания, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, авиакомпания British Airways отменила 86 международных и внутренних рейсов. Еще четыре перелета отменил ирландский авиаперевозчик Aer Lingus.

В свою очередь немецкая Lufthansa и ее бюджетная филия Eurowings отменили 10 рейсов в Германию и Австрию. Также компании KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss, которые должны были выполнять рейсы в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам, отменили свои рейсы.

Кроме этого, в аэропорту "Хитроу" (London Heathrow Airport) отменены 118 авиарейсов, нарушены планы 15 тысяч пассажиров.

Стоит отметить, что график работы других британских аэропортов - "Гэтвик" (Gatwick), "Лондон-Сити" (London City), "Лидс Брадфорд" (Leeds Bradford International Airport), "Восточный Мидландс" (East Midlands) и "Манчестер" (Manchester), пока не так пострадал от усложнений погодных условий.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Министерстве иностранных дел Украины предупредили о задержках авиарейсов в Испанию в связи со снегопадами. В Испании аномальное количество осадков наблюдалось в Уэске, Сарагосе, Кантабрии, Альбасете, Каталонии, Кастельоне и Астурии. Из-за этого перекрыты автодороги и задерживаются авиарейсы





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