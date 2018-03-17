Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что убийство в Лондоне бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова имеет свои плюсы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Леонид Калашников: Наконец-то наши русские оттуда потихонечку должны ехать сюда от страха Скриншот: Россия 24 / YouTube "В этой ситуации есть и плюсы. Наконец-то наши русские оттуда потихонечку должны ехать сюда от страха. Потому что сейчас на них на всех наедут. Пусть едут в Подмосковье картошку выращивают", – заявил он.По мнению депутата, британским правоохранителям нет смысла искать убийцу бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова.Глушков болеет СПИДом, болеет гомик, все это знают. Умер, наконец. Давай расследовать. Кого расследовать, чего расследовать? Украли миллиарды, там таких 500 тысяч человек наших олигархов", – рассказал Калашников.Тело бывшего соратника бизнесмена Бориса Березовского Глушкова было найдено 12 марта. По данным The Independent, его могли задушить собачьим поводком.Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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