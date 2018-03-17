В Днепре открыли армянский храм - крупнейший в Восточной Европе В Днепре открыли и освятили Армянскую апостольскую Церковь святого Григора Лусаворича, которая является крупнейшей в Восточной Европе. Как сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, в церемонии освящения приняли участие католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской церкви Гарегин II, представители местной власти, представители армянской диаспоры, верующие. Новая церковь, строительство которой продолжалось около 15 лет, украшена множеством уникальных барельефов. Как сообщалось, накануне католикос всех армян Гарегин II принял участие в конференции Союза армян Украины, а также освятил фундамент армянского кафедрального собора, строящегося в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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