|В украинском МИД назвали "кощунством" ответ РФ на недопуск россиян в дипучреждения
|17.03.2018 15:20
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Незаконным в ведомстве назвали "проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе"Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца прокомментировала претензии посольства России в отношении выборов президента, к голосованию на которых не допустят россиян в Украине.
Об этом Беца написала в Twitter.
В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством ссылки на "нарушения Украиной международных правозащитных норм" в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.
"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - написала Беца.
Напомним, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.
В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.