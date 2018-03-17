Незаконным в ведомстве назвали "проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе"

Об этом Беца написала в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством ссылки на "нарушения Украиной международных правозащитных норм" в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

Напомним, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.