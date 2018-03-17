со ссылкой на

Раньше Виктории Боне часто писали фанаты о том, что она переборщила с и ей нужно немного поправиться. Когда ведущая прислушалась к их советам, ей стали писать, что она толстая и пора уже худеть. Сейчас, по всей видимости, Боня нашла своий идеальный вес и баланс, ведь после публикации в Instagram своего фото в купальнике на пляже, девушка получила одни комплименты в комментариях.

Два снимка в красном купальнике с открытыми плечами сразу же собрали массу лайков. К такой стройной фигуре и подтянутым длинным ногам даже нельзя было придраться. Более того, некоторые фанаты Виктории даже сравнили ее с девушкой Бонда, которую сыграла актриса Урсула Андресс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира