|СБУ выгнала с Украины скандальную российскую пропагандистку
|17.03.2018 15:26
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Служба безопасности Украины заблокировала работу и выгнала с территории государства российскую пропагандистку, журналистку канала «Россия 24» Наталью Гончарову.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое общество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
Видеоматериалы касаются освещения выборов президента России на территории Украины. Поэтому Гончарову принудительно вернули в РФ и запретили въезд в страну на три года.
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