На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек между погибших члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет По меньшей мере, 10 человек погибли при падении самолета на Филиппинах. Фото: CNN Philippines Об этом сообщает CNN Philippines. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило, что шестиместный самолет Piper PA-23 Apache разбился при взлете из аэропорта Пларидел. В местной полиции отметили, что на месте аварии получили тела 10 погибших. Отмечается, что между погибших 5 человек, находившихся в самолете, остальные - члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет. Причины аварии пока не известны. Напомним, 16 марта на западе Ирака разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk. На Филиппинах авиация по ошибке нанесла удар по своим: 10 человек погибли

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