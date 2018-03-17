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На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек
17.03.2018 15:28
На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек
между погибших члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет
По меньшей мере, 10 человек погибли при падении самолета на Филиппинах.
На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек Фото: CNN Philippines

Об этом сообщает CNN Philippines.

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило, что шестиместный самолет Piper PA-23 Apache разбился при взлете из аэропорта Пларидел.

В местной полиции отметили, что на месте аварии получили тела 10 погибших. Отмечается, что между погибших 5 человек, находившихся в самолете, остальные - члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет.

Причины аварии пока не известны.

Напомним, 16 марта на западе Ирака разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk.

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