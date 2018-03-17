|Из Украины выдворили журналистку телеканала Россия-24
|17.03.2018 15:36
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Ей инкриминируют подготовку "антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора" "Служба безопасности Украины выдворили журналистку российского пропагандистского телеканала Россия-24 Наталью Гончарову.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, Гончаровой также запрещен въезд в Украину на три года.
По данным спецслужбы, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
В частности, в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые "в искаженном виде подавали ситуацию" в Украине ", дезинформировали мировое общество и наносили убыток международному имиджу Украины".
Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".
Напомним, в январе организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили российским журналистам участвовать в мероприятиях с участием Президента Украины Петра Порошенко.
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