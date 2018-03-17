Раскрыта сделка владельцев маршрутных автопарков, которые зарабатывают баснословные деньги, нарушая закон, пишет со ссылкой на .

Так, стало известно, что украинские компании без собственного автопарка зарабатывают миллионы гривен на перевозках людей на частных маршрутках.

Фирмы-прокладки за счет связей во власти получают лицензию на пассажирские перевозки и выигрывают конкурс на монопольное управление маршрутами. Затем они предоставляют права на перевозки владельцам маршруток, требуя плату за каждый выход на путь.

Компания, которая получила лицензию зарабатывает не менее десяти тысяч гривен с каждого водителя ежемесячно.

“Если ты выпустил 60 машин, читайте, заработал 600 тысяч гривен. А если ты выпустил на путь 100 машин, заработал миллион гривен. Поэтому для чего выпускать один «Богдан» и снять с него 400 грн, когда надо выпустить два Sprinter и снять с него 800 грн”, — поясняют эксперты.

В то же время, в украинской столице компании-прокладки с одного водителя достигает 25 тысяч грн.

Чтобы при такой ситуации иметь хороший заработок, водители маршруток вынуждены работать по 14 часов, засыпая за рулем от усталости. Они также устраивают гонки, что перехватить пассажиров у конкурентов.

Все это приводит к росту количества с участием маршруток.

Специалисты отмечают, что переход на безналичную оплату сможет помочь частично одолеть коррупцию в этой сфере.

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