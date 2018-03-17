По результатам обысков в рамках расследования в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением служебными лицами ООО «Новая почта» и других родственных предприятий и уклонения от уплаты налогов, накануне были обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий и не учтенных и не оприходованных в кассе и в бухгалтерских документах наличных.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган в Facebook, информирует svodka.net.

«Главным следственным управлением процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением служебными лицами ООО «Новая почта» и других родственных предприятий», — написала Сарган.

Как отмечается в сообщении, предприятия с участием должностных лиц органов ДФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия, совершили прикрытие его незаконных финансовых услуг, что привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

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