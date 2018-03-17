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Партия "Яблоко" отозвала наблюдателей, направленных от Навального в Чечню на выборы президента РФ
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17.03.2018 15:52
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В партии "Яблоко" заявили, что оппозиционный политик Алексей
Навальный скрыл от них, что хочет отправить наблюдателей на выборы
президента в Чечню, следовательно отзывают их допуск, опасаясь за
жизнь активистов. Навальный заявил, что за безопасность
наблюдателей отвечает ЦИК РФ Фото: ЕРА Рыбаков пояснил, что об
отправке наблюдателей в Чечню "Яблоко" узнало от журналистов "Новой
газеты"."Мы полагаем, что этим гражданам, рекомендованным в
наблюдатели, недостаточно известно о печальной специфике региона,
где, к сожалению, очень нередки случаи угрозы жизни и здоровью
любых независимых активистов, и прежде только тех, кто не имеет
соответствующих знаний и длительного опыта работы", – отметил он.По
словам политика, штаб Навального не проводил с "Яблоком"
консультаций по работе наблюдателей в Чечне и не сообщает о том,
как продуманы вопросы их безопасности. Рыбаков добавил, что
сторонники Навального заявили, что едут в Чечню "добровольно, как
взрослые люди".По словам представителя партии, с просьбой отозвать
направления в "Яблоко" обратились правозащитники Светлана
Ганнушкина и Валерий Борщев, а также чеченские журналисты Абдула
Дудуев и Исрапил Шавхалов, которые являются доверенными лицами
кандидата в президенты Григория Явлинского.Навальный написал в
Twitter, что отправившиеся в Чечню наблюдатели все равно будут
работать в Чечне."Первая партия наших наблюдателей прибыла в
Грозный еще ночью, ребята заселились в гостиницу. Пока тут
спокойнее, чем в Питере. С их наблюдательскими направлениями все
хорошо. Увы, мы по опыту знаем, что "Яблоко" всегда может предать и
начать работать на фальсификаторов, отзывая направления в последний
момент. Так и получилось. Поэтому подстраховались", – сообщил
он.Деталей политик не уточнил, однако заверил, что все направленные
в Чечню наблюдатели зарегистрированы в ЦИК, и именно ЦИК несет
ответственность за их безопасность.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост
будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир
Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в
регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в
ответ разместил в интернете видеообращение, в котором
объявил о "забастовке избирателей".
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