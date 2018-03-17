



Вагітна співачка Джамала ще напередодні показувала шанувальникам особливий сорт тюльпанів, які вивели у Голландії та назвали в її честь після перемоги на шоу "Євробачення-2016". Цибулини посадив її батько, а днями квіти почали цвісти.



Джамала не упустила нагоди й самій сфотографуватися біля квітів і продемонструвала ніжний кадр. На фото зірка позує у чорній сукні біля горшків з красивими трояндами.



"Восени вони прислали мені цибулини з Голландії (до речі сказали, що в Україні їх можна придбати вже навесні, але де їх продають я не знаю :) Сьогодні, 12.03.2018 вони майже всі розпустилися:) Схожий на мене?" - написала співачка.





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