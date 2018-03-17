|Эксперт: Власть решила откупиться от многочисленных инспекций, подарив им право доить бизнес
|17.03.2018 15:58
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Снятие моратория на проверки бизнеса было ошибкой. Об этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко.
«На ближайший месяц у нас запланированы уже три проверки, информирует svodka.net.
Плюс, впервые за последние годы вдруг на горизонте снова появились пожарные инспекторы со списками хотелок.
Одновременно с этим.
Каждый день, прокуратура сообщает о все новых и новых задержаниях инспекторов и проверяющихся на вымогании взяток.
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Это значит, что ничего не изменилось и все опять будет как было раньше. Только за время моратория они стали ещё более голодными и злыми.
И я уверен, до прокуратуры доходит лишь ничтожно малый процент тех, кто не боится идти до конца, чтобы наказать мздоимцев. А большая часть, от греха подальше вынуждена как и раньше платить за не создание им и их бизнесу проблем. Дешевле будет.
Бесполезно было возвращать права на проверки инспекциям, не поборов низовую коррупцию, не сменив штаты проверяющих, не изменив нормативы проверок, не внедрив видеофиксации проверок, не подняв в разы их зарплаты и не решив вопрос с судами.
Я понимаю.
Власть решила откупиться от многочисленных инспекций, подарив им право опять доить бизнес, но это не имеет ничего общего с обещаниями поддерживать малый и средний бизнес, желанием соблюдения законности и наведения порядка.
Решении о возобновлени проверок возвращает нас в старые добрые времена нескончаемого потока проверок, произвола инспекций и собирательства взяток с бизнеса на вверенной территории.
А ещё.
Это очередной рычаг для усмирения бизнеса и сведения счётов с конкурентами.»