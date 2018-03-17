Представитель Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута заявил, что российская сторона занимается на Донбассе съемкой фейковых видеосюжетов антиукраинского направления. Об сообщает УНН.

"По информации Главного управления разведки Минобороны, Центр информационного противоборства Южного военного округа Российской Федерации в Новочеркасске начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса", - говорится в сообщении.

В частности, 15 и 16 марта в Новоазовском районе Донецкой области специалисты центра вместе с боевиками снимали постановочные видео фабрикации недостоверных сообщений о так называемом нарушении режима прекращения огня Украиной.

При этом, отмечается, что к съемкам были привлечены российские журналисты и депутаты так называемых оккупационных администраций.

Как сообщал svodka.net, на Донбассе из-за затопления шахт на поверхность выходят ядовитые газы.

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