Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания поделился на своей странице в соцсети извинениями телеканала "UA:Перший" за показанную карту Украины без Крыма. "Иногда кажется, что мы не просто упорно ищем "зраду" вокруг, а мечтаем о ней. Ну и находим, конечно", – написал Аласания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зрители увидели критические и очень грубые ошибки, заявили в пресс-службе телеканала Фото: Galya Plachynda / Facebook "В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым. На экране телевизора мы видим готовую картинку, но на самом деле это несколько элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). Каждая надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть, включив или выключив элемент", – сказано в сообщении.В пресс-службе подчеркивают, что "из этих отдельных элементов складывается и карта Украины, которую используют для визуализации данных"."То есть, каждый регион можно включить или выключить, соответственно, его будет видно на экране или нет. Так сделано для того, чтобы можно было очень быстро, не перерисовывая всю картину, работать с отдельными элементами…. Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", – объяснили на телеканале.Команда Общественного вещания просит прощения у всех зрителей "UA:Перший".Снимок экрана с изображением эфира телеканала, в котором была показана карта Украины без Крыма, опубликовала в Facebook журналистка Галина Плачинда. https://www.facebook.com/plachynda/posts/2046555945374412 "Как вишенка на тортике в годовщину так называемого крымского референдума. Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этого государства", – написала Плачинда.Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания поделился на своей странице в соцсети извинениями телеканала и написал: "Иногда кажется, что мы не просто упорно ищем "зраду" вокруг, а мечтаем о ней. Ну и находим, конечно". https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/1960348047310237 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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