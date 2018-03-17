Украине следует определиться с внешней политикой относительно РФ - Сыроид

Украина должна определиться с внешней политикой относительно Российской Федерации, считает вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Мы, наконец, должны определиться с политикой относительно врага", - сказала О.Сыроид на XIV съезде политической партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

По её словам, за четыре года войны, которую развязала Российская Федерация, не озвучена "целостная политика по отношению к России как к государству-агрессору", а на законодательном уровне до сих пор не определены угрозы для национальной безопасности Украины.

О.Сыроид убеждена, что необходимо "ввести санкции к России, начиная с отмены безвизового режима и заканчивая разрывом всех тех договоров, которые Россия нарушила давно в одностороннем порядке", "ввести санкции к российскому капиталу, который сегодня присутствует в критической инфраструктуре Украины, персональные санкции".

По мнению вице-спикера, должны понести наказание и те, кто способствовал российской агрессии в Украине. "Эти люди сегодня в безопасности и они не наказаны. Только наказание тех людей, которые привели к войне, может изменить ситуацию", - считает она.

"Мы должны сформировать такую внешнюю государственную политику, позволяющую государствам, которые сегодня этого желают, поддерживать Украину. …Мы должны заботиться о том, чтобы у Украины были союзники", - подчеркнула политик.

О.Сыроид была избрана в Верховную Раду по партийному списку "Самопомочи".