Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В ходе досудебного расследования 16 марта ... проведены обыски в офисных и складских помещениях м. Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляют свою деятельность ООО" Новая Почта "и родственные с ней предприятия, через которые осуществляется пересылки денежных средств по территории Украины. по результатам проведенных обысков обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенных но не оприходованы в кассе и в бухг алтерських документах ", - написала Сарган.

Она сообщила, что досудебное расследование проводится в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий, с участием должностных лиц органов ДФС Украины осуществили прикрытия его незаконных финансовых услуг. Это привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов, а также умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО "Новая почта" в отдельно крупных размерах.

Сарган сообщила, что досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

ГПУ подозревает руководство "Новой почты" в неуплате налогов.