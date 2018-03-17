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СБУ выдворила за пределы Украины криминального авторитета
17.03.2018 16:24
В СБУ сообщили, что гражданин Молдовы негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком и был депортирован из Украины после окончания тюремного заключения. Криминальному авторитету запретили въезд в Украину сроком на пять лет Фото: ssu.gov.ua "Уголовник, пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", – заявили в спецслужбе.В СБУ отметили, что по их инициативе было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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